Amine ABIDI (ABIDI )

PRO ETANCHEITE MR ABIDI AMINE



06 71 73 21 67



Proetancheite44@hotmail.com



Messieurs Je me permets par le courrier,vous proposer mes services étant un artisan en sous traitance en étanchéité bitumeux, sur béton ou bac acier et bois , ainsi que la membrane pvc et la pose des dalles sur plots pour des chantier neuf ou réfection. J ai plusieurs années d expérience dans ce domaine je vous présenterai au final un travail soigné et de qualité. Je me tien bien sûr à votre disposition pour un éventuel rendez-vous,Je vous laisse mon numéro 06 71 73 21 67 Pour tous renseignements complémentaire. En espérant que me candidature va retenir votre attention. veuillez agréer messieurs,l'expression de mes salutations distinguées.

PRO ETANCHEITE06 71 73 21 67