Jeune diplômé avec une première expérience significative en conception des installations électriques et des systèmes électroniques. Recherche un poste d'ingénieur électrotechnique et électronique de puissance.



Mes compétences :

Cycle en V

Gestion de projet

Recherche et Développement

Electronique de Puissance

Electrotechnique

Relation fournisseurs