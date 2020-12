Amine ERCHOUMA (AMINE ERCHOUMA)

Diplômé en gros œuvre , je suis qualifié pour vous aider dans la rédaction de vos cahiers des charges, préparer les dossiers pour répondre aux appels d'offres, mais aussi pour piloter les interventions des équipes opérationnelles et superviser l'avancée des travaux sur le terrain.

Mon expérience de stage au sein d'un bureau d'études de structure m'a permis d'acquérir des connaissances importantes en calcul de structure et je me suis familiarisé aux enjeux liés à la sécurité et à la sûreté des bâtiments publics. J'ai régulièrement procédé aux différents relevés d'inspection et fait remonter tous les dysfonctionnements à la direction technique.

Grâce à mon parcours et aux projets très variés auxquels j'ai participé, je peux affirmer que je suis rompu aux particularités des entreprises du génie civil. Parlant parfaitement l'anglais, je pense pouvoir apporter à votre entreprise un profil enrichissant.

Je suis une personne rigoureuse, ouverte d'esprit et je maîtrise les outils informatiques comme AutoCad , Robot structural et CBS . Mon sens de l'initiative et du travail en équipe ont été toujours été apprécié par mes supérieurs hiérarchiques.