Amine JAAZAOUI (AMINE)

Je suis Amine JAAZAOUI, 23 ans, Lauréat de l'École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, option Management Logistique, promotion 2021. Je viens de terminer mon Stage de Fin d'Études en Transport à TSPP Groupe SAMIR. Je suis à la recherche d'une première opportunité d'emploi en Logistique et Transport ou bien un stage. Je suis rigoureux, sérieux, autonome, réactif doté d'un bon sens d'analyse, de synthèse et de relationnel. Pour mes expériences, elles sont listées comme suit : 1- Stage : Assistant Responsable Achat chez Swissport Maroc débuté en Août 2021. Pour les tâches, j'assure le Suivi des Commandes : Élaboration des Bons de Commande, Prospection, Négociations, le Reporting et la Mesure de Performance de la fonction Achat. 2- Stage de Fin d'Études : Assistant Chef de Projet Logistique chez TSPP Groupe SAMIR, Société Marocaine de Transport et de Stockage des Produits Pétroliers du Février 2021 à Juin 2021. Pour les tâches, j'ai fait une Étude de Projet de Développement d'une Nouvelle Plateformes Logistique à El Jorf Lasfar dans le cadre de mon projet de fin d'études, j'ai assuré aussi la Planification et le Suivi de l'Exécution des Transports. 3- Stage : Assistant Coordinateur Logistique chez DACHSER Morocco durant le mois d'Août 2019. J'ai participé à des opérations de Suivi des Expéditions, des Réceptions et des Préparation des Commandes, j'ai effectué un Suivi des Tableaux de Bord Logistiques de Gestion et j'ai proposé une Amélioration des Capacités des Zones de Stockage et de Picking. 4- Stage : Assistant Gestionnaire de Stock chez Groupe Renault durant Janvier 2019. J'ai assuré la Gestion des Stocks des Pièces de Rechange, la Documentation et le Référencement des Articles ainsi que la Gestion des Mouvements de Stock entre Magasins et entre Ateliers. 5- Stage d'Initiation chez LYDEC en Juillet 2018. J'ai pu découvrir le monde des organisations, les différentes fonctions et les interactions qui leurs sont liées. En ce qui concerne mes formations, et comme j'ai mentionné, j'ai récemment obtenu mon Diplôme en Management Logistique de l'École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, je suis majeur de promotion. J'ai un Baccalauréat en Sciences Physiques, obtenu au Lycée Abdelkrim EL KHATTABI de Mohammedia. Pour mes compétences, je suis familiarisé avec les outils Microsoft, notamment Access, Excel, PowerPoint et Word. Je travaille sur MS Power BI pour l'élaboration des tableaux de bord interactifs, je travaille aisément avec SPSS, MACBETH, Odoo et Ciel Gestion Commerciale. J'ai des compétences en Management de Projet, en Management de Qualité et en Management de Production, en Commerce International, en Achat, en Approvisionnement, en Transport, en Gestion de Stock et en Outils d'Amélioration Continue. Je suis passionné par la Recherche Opérationnelle et par les Statistiques et j'ai des connaissances en Méthodes de Planification et dOrdonnancement. Je parle l'arabe, la français, j'essais chaque jour de m'améliorer en anglais et j'ai des notions de base en espagnol et en allemand. Je suis une personne dotée d'un bon esprit d'analyse et critique, persévérante, ponctuelle, responsable et surtout passionnée par son travail.