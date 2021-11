Amine KEBIR

Je m'appelle amine né en 1989 , je suis un master en raffinage et ingénierie du gaz

je suis affecté au service de stockage et expedition.

j'assure le chargement de navire et les camions citernes .

je maintien les temperatures et les niveaux de stockage des produit finis (formol,formurée,methanol) et matieres premiere(uréé 71%,55%,la soude 30%,acide acétique 80%).

je prépare les solutions d'urée 55% et 71% pour les deux unités de formol et formurée et unité de fabrication de colle uréique.



Mes compétences :

master en raffinage et ingénierie du gaz

Génie chimique