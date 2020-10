Amine MEDAGHRI-ALAOUI

Après quelques années dans le droit, puis dans l'animation, j'ai décidé de me reconvertir dans l'informatique. Cette matière fût une passion constante parallèlement à mes autres pratiques, m'y consacrer afin de me construire un avenir professionnel me vint donc logiquement.

J'ai pu pendant plusieurs mois apprendre en autodidacte les premières bases de la programmation java, avant de me lancer dans la formation dans laquelle je suis actuellement : celle-ci aborde l'ensemble des technologies pertinentes sur le marché, tout en nous mettant en contact avec des entreprises à succès.

Mon envie d'apprendre et de m'améliorer dans une matière d'avenir est toujours présente, à la recherche d'un stage afin de conclure mon diplôme, à partir de fin mai 2017.



Mes compétences :

Spring Framework

JavaServer Faces

Java

Android

Scrum Methodology

SQL

Microsoft Office

JDBC

HTML