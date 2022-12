Amine ZABDI

Ingénieur informatique en double profile -spécialité Réseaux et Système / ingénieur étude et développement- vue mon cursus d'étude et mes expertisées professionnelles.

je dispose des compétence suivants:

Langages de Programmation:

C, C++, Java/J2EE(hibernate-struts), VB/Access.

HTML, CSS, PHP, ASP, XML, JAVASCRIPT

système d'information et base de donnée:

MY SQL, PL-SQL, ORACLE, SQLServer, ACCESS



Maîtrise des logiciels :

- Programmation: Microsoft visual studio,

NetBeans IDE 6, eclipse (Struts/hibernate), JBuilder, matlab, and Dreamweaver…

- Désigne: Flash et Photoshop….



- Réseaux locaux industriels (client / server).: DHCP, DNS, FTP, LDAP, serveur web-APPACHE, POP…

- Réseaux sans fils et haut débit.

- Gestion de projet et de maintenance.

- Systèmes d'exploitation: [Win95-98-2000-XP / UNIX / Linux (Fedora, Redhut, mandrack, Ubuntu ...)].

- Gestion des entreprises: comptabilité, marketing, management.



Mes compétences :

Javascript

Sécurité

Adobe Flash

Microsoft Access

XML

JQuery

Microsoft .NET

C

Microsoft Visual Studio

LDAP

Java Platform

PHP

Java EE

Gestion de projet

SQL

Eclipse

DNS

Oracle