Aminta Emmanuella LONFO

Ma mission la promotion des compléments alimentaires FOREVER LIVING PRODUCT .



Montrer leurs efficacités pour resoudre des grosses difficultés au niveau sanitaires.



Corriger les carences laissées par certaines pathologies.



A travers le marketing de réseau, et la distribution et vente des compléments alimentaires très efficaces.



Je me tiens à votre disposition pour plus d'informations.



Vous pouvez me contacter aux : Numéro WhatsApp : 00225 08-05-71-01

Numéro WhatsApp: 00241 06-92-07-64



Bonne journée à toutes et à tous.

A Notre Prochaine réunion zoom ou conférence.

Bien Cordialement Mme Lonfo Aminata Emmanuella.