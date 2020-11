Amir BENZARTI

Actuellement etudiant a l université de guyane L2 spi parcours mecanique



deja diplomé en genie mecanique : maintenance industriel en tunisie 2014



diplom cap comme ATBIG assitant de bureautique informatique et gestion en tunisie 2010



Ma formation m'a permis à avoir beaucoup de connaissance dont:





Connaissance scientifique: mathématique ,sciences physique ,mécanique, électrique ,pneumatique, plastique, moulage métallique, machine numérique, tous types de contrôle,







Connaissance administrative et de gestion : culture d'Entreprise, comptabilité, bureautique, conception des pièces ou plan par ordinateur, gestion d'inventaire, service qualité, audit interne et externe, certification ISO 9000.







Connaissance linguistique: arabe français anglais : avancé, portugais allemand: basique