Amir HOSSEINI - Ingénieur mécanique

Ingénieur en mécanique et énergie avec 14 ans dexpérience dans le

domaine de lindustrie automobile, lénergie thermique, lindustrie

du pétrole et du gaz. Une solide connaissance des aspects

techniques, la maîtrise des logiciels associés et des environnements

de programmation, des compétences en leadership et

communication bien établies, Travail en équipe, Capacité

dadaptation, Gestion du stress, Sens de lorganisation, Rigueur.

: 67100 Strasbourg

: +33 (0) 628.629.298

: hosseini.amir374@gmail.com

: https://www.linkedin.com/in/amirhosseini -