Amir SENAICI

En 1993, le BTS actions commerciales en poche, je débute ma carrière comme commercial itinérant .

Cette expérience m'apprends à gérer un secteur de prospection et à mettre en application toutes les techniques de vente dans le but d'atteindre les objectifs fixés.



En 1997, en tant que directeur commercial dans une société en création, spécialisée dans le home cinéma et dans la vente et la location de vidéoprojecteurs ( Barco notre marque de prédilection ) à destination des professionnels, ( PME, PMI, Grands comptes ),je mets en place la stratégie marketing et commerciale de la société.

J'ai aussi le plaisir de négocier sur des cycles longs et de vendre à des grands comptes.



En 1999, je crée mon agence de distribution de logiciels à destination des professionnels de la santé.

En effet, j'arrive à point nommé avec la naissance de la carte vitale en France, et le soucis de nombreux praticiens de s'équiper. (lecteurs bifentes et logiciel de gestion couplés à la télé-transmission).

Mes produits concernent la rééducation, mais aussi la gestion de cabinets médicaux, paramédicaux et d'hôpitaux spécialisés.



En 2001, je fonde avec quatre associés, Editions Créasoft, éditeur de logiciels à destination du monde de la santé et de l'éducation nationale.

J'assure la fonction de directeur commercial et développeur d'affaires jusqu'en 2005 ( fin de mon contrat de salarié mais toujours associé.)



Je trouve le travaille en équipe très enrichissant, car l'échange de vécus et de connaissances permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice et de faire progresser l'entreprise.



En 2005 j'intègre l'Institut des Cadres Supérieurs de la Vente (école de commerce du CNAM de Paris fondé en 1950 par l'association des dirigeants commerciaux de FRANCE-DCF), et je décroche en 2006 un titre de responsable commercial niveau Master management, inscrit au répertoire des certifications professionnelles, et en 2007 un Master professionnel en science de gestion mention mercatique.



Aujourd'hui, j'enseigne la communication ainsi que la vente et la négociation au lycée et le marketing et le e-business chez Hithema école de management informatique.







Mes compétences :

Commercial

Communication

Développement commercial

Distribution

E marketing

E- Marketing

Gestion d'affaires

Grande distribution

Internet

Management

Marchandisage

Marketing

Média

Négociation

Santé

Site internet

Tourisme

Vente

Web

Web marketing