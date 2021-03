Amit PATHANIA (KAKI)

Ingénieur et scientifique

Je souhaite travailler sur des projets de recherche liés à la santé humaine / animale. Les domaines de recherche où de nouvelles cibles de médicaments potentiels doivent être découverts ou vice-versa m'intéressent particulièrement. Récemment, j'ai développé une bi-thérapie antibiotique pour l'inhibition de S. aureus. Je suis également très motivé pour faire mes recherches dans des domaines liés aux nouvelles avancées de la biotechnologie comme CRISPR, les biocapteurs, les bioplastiques, l'édition de gènes et la bio-impression. Je suis également intéressé par le dépôt de brevets sur des projets de recherche inspirants.

Je fais mes recherches par une forte inspiration intérieure. Cela peut être observé par mon graphique professionnel. Après avoir fait ma maîtrise en phytotechnie à luniversité de Panjab, jai rejoint le laboratoire du Dr Gowrishankar et travaillé sur la génétique bactérienne au CDFD, Hyderabad. J'ai identifié un système d'exportation de lysine (LysO) unique dans E. coli (Pathania et al., 2015: JBac) et étudié la topologie du système d'exportation d'arginine, ArgO (Pathania et al., 2016: JBac). J'ai également identifié un système d'exportation de dipeptides, YdhE (manuscrit en préparation). Dans mon doctorat, j'ai développé une objectivité scientifique critique et me suis formé aux techniques avancées de microbiologie moléculaire.

En 2016, j'ai rejoint le laboratoire du Dr Gruss à l'INRA, Jouy En Josas, France et travaillé sur la résistance aux antimicrobiens de S. aureus. J'ai identifié le mécanisme de résistance aux antibiotiques des inhibiteurs de FASII (Gerald et al., 2019: Cell Report, 2nd author, Gerald et al., 2017: Biochimie, Co-author) et développé l'antibiothérapie combinatoire (Pathania et al., 2020 : mBio, 1er auteur + auteur correspondant). En 2019, j'ai rejoint le laboratoire du Dr Faulon à l'INRA et travaillé en biologie synthétique sur la biologie des phages M13. Le manuscrit de ce travail est en cours. J'ai également écrit deux chapitres en tant qu'auteur principal dans un livre publié par Springer-Nature Encyclopedia of Animal Cognition and Behaviour.