Amiziani HICHAM

Je suis un Analyste-Programmeure ma mission consiste à concevoir des solutions informatiques (Logiciels, ERP, Application Mobile, Site Web intranet-Extranet,E-commerce...).

Mon cursus professionnel m'a permis d'acquérir une expérience probante et diversifiée. Ainsi, je souhaiterais partager mes connaissances et mon potentiel personnel.



Mes compétences :

Windev

Php/mysql

Vb.net

Asp.net

HTML

Javascript

SQL

Oracle

Merise

UML

WinDev Mobile

Language C

Wordpress

Xml

Webdev

jQuery

Freelance

Microsoft SQL Server

C++

Prestashop

Administration réseaux

TSE

Microsoft .NET