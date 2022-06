Ammar AHMED

De formation technique (bac Technique, Prépa Physique Technique & Ingénierie en conception des

moules et plasturgie). Passionné par lingénierie mécanique et particulièrement par le domaine de machines

spéciales.

Ayant une expérience de plus de 7 ans en gestion, étude, conception et réalisation de machines spéciales automatisées destinées pour les usines des équipementiers automobiles déchelle mondiale.

Jai été conduit à réaliser plus de 40 machines et outillages pour différents clients (machines dassemblage de composants automobiles, machines avec des plateaux tournants, des bols vibrants et des robots, machines de conditionnement, bancs de test, testeurs des cartes électroniques, Testeurs détanchéités, machines de vissages, presses de sertissage, machines de soudure par ultra son, machines détiquetage).

Jété aussi amené à améliorer, à mettre à niveau ou à modifier des machines anciennes afin de progresser leurs efficacités et de les adapter aux fonctions nouvelles.

Jai de bonnes connaissances sur les techniques et les processus de fabrications mécaniques. Aussi j'ai connu

plusieurs fournisseurs d'éléments standards pour le domaine de machines spéciales.