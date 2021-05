Amy MAFFRE (GRIFFIN)

Rédactrice et chercheuse pour des publications diverses anglais et français. Traduction en anglais/français pour les revues, sites web, médias sociaux, l'emballage des produits et marketing.



Photographe professionnel.



Expert-conseil en vin, professeure et écrivain accompli avec une histoire démontrée de vingt ans de travail dans l'industrie du vin et des spiritueux.



Nationalité Américaine avec anglais langue maternelle et français couramment.