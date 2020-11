Ana ANA ANTAO

J'ai travaillé au sein de sociétés multinationales telles que Danone et Takeda. Cette expérience professionnelle et ma capacité d'aptation à des domaines d'activité di,érents, mont permis d'approfondir et parfaire mes connaissances commerciales et scientifiques.

Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai atteint et même dépassé les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés. Dynamique, dotée dun fort sens du relationnel je peux aussi utiliser ces compétences pour travailler dans une autre domaine professionnelle.