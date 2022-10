Ana-Christina BELLEC

Je travaille dans le prêt à porter haut de gamme, depuis15 au poste de responsable de boutique j’aspire à évoluer vers un métier à responsabilité plus importantes.

Forte d'une expérience professionnelle pluridisciplinaire comme vous pouvez le constater sur mon CV, j'ai développée des compétences depuis plus de 25 ans dans le commerce au travers de diverses formations tout au long de ma carrière.

Je pilote et dynamise le CA de la boutique, 40% de progression en 2014 ,je relaye les indicateurs de performance grâce à des Reporting constructifs, mettant en place des plans d’actions innovants, concrets et réactifs dans le respect de la politique commerciale.

Particulièrement déterminée, motivée, dotée d'un charisme de Manager, j'ai le sens des responsabilités et je les assume complétement Attentive à l’écoute, Commerçante dans l’âme ainsi qu’un goût prononcé pour la communication et une réelle aisance pour le contact.

Ses qualités m’ont permis de mener à bien les missions confiées, capable de m’intégrer facilement dans un groupe, je saurai mettre à profit l’expérience acquise pour dynamiser, coordonner et Manager l’équipe.

Expérimentée je possède les compétences nécessaires, par ailleurs mes motivations et mon attirance à relever les défis et les challenges m’ont permis d’acquérir de solides connaissances pour ce poste.

Je suis dynamique , rigoureuse empathie , déterminée et spontanée , j'aime relevé les défis, ainsi que les challenges .

Persuadé que mon cv a retenu votre attention , je vous propose de me rencontrer de vive voix afin de découvrir ma personalité.

cordialement, ana bellec



Mes compétences :

Merchandising et valorisation produit

Gestion administrative du personnel

Manager retail ,encadrement d'une équipe commerc