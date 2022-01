Ana SALSINHA

Chargée de projet en marketing et communication.



Double expérience : Chargée de Communication chez l'annonceur / Chef de projet marketing en agence



Compétences :

- ETUDES : benchmark, veille prospective.

- CONSEIL : élaboration et présentation de recommandations stratégiques auprès des clients et prospects

- CREATION : briefs créatifs, insights, moodboards, conception rédaction

- COMMERCE : gestion de la relation client au quotidien, prospection, devis, réalisation de budget.

- MANAGEMENT : encadrement d'équipe, briefing, réunion commerciale.



Dans un monde où le client est de plus en plus complexes à comprendre et à satisfaire, toute ces compétences m'ont servis à les aider, à avancer et à mieux cerner leurs besoins dans le monde du marketing produit et de leur communication.



Je recherche donc actuellement un poste qui me donnerais l'opportunité de mettre à l'oeuvre toute ces qualités.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management