Ana Valéria ALMEIDA CORREA

Obtention d'un master spécialisé en analyse sensorielle en agro-alimentaire.



J'ai su mettre en place un panel expert sur des arômes alimentaires dont les missions étaient les suivantes :

- Validation et compréhension des descripteurs et des arômes avec des aromaticiens par la mise en place de workshops.

- Recrutement selon des critères et formation des futurs panélistes experts aux arômes alimentaires et à l'analyse sensorielle.

- Suivi des performances et proposition d'entrainement.

- Création et animation des séances de dégustation pour un groupe de 15 personnes.

- Réception, enregistrement et gestion des arômes alimentaires.

- Communication des résultats avec le client via sa plateforme.

- Encadrement des techniciens.



Grâce à cette expérience j'ai développé de nombreuses compétences : Efficacité, rigueur, polyvalence et écoute.