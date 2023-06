Anabel DUTROP COT

Après des études en sciences sociales (philosophie, anthropologie, sémiologie) et une série de travaux sur le rôle des images, j'ai conseillé des éditeurs presse/ entreprises/ marques pour la conception de leurs journaux, magazines, outils relationnels au sein de la structure L'Agence dont j'ai assuré le développement et le planning stratégique pendant plus de 10 ans.



Avec une exigence : concevoir des contrats de lecture les plus justes possible, faire coïncider objectifs de communication et réalités de lecture au sein d'une stratégie éditoriale cohérente et durable.



J'ai ensuite développé des missions de conseil élargies en communication globale, accompagnement stratégie, planification au service des marques. Avec là aussi des partis pris : préserver les identités, les caractères, faire émerger des lignes de sens au sein de territoires d'expression parfois complexes, aider les marques à rester humbles pour trouver avec elles le bon espace de rencontre avec leurs publics.



Après avoir piloté équipes conseil et de planning stratégique au sein d'un groupe de communication, j'ai créé une structure de conseil en stratégie d'identité et de contenus : "Une idée derrière la tête". Cette structure indépendante mène des missions d'audit, d'élaboration de stratégies et d'accompagnement auprès des marques.



Mes compétences :

Créativité

Planning

Planning stratégique

Stratégie

Stratégie de marque