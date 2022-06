Anaël YAHI (ANAËL YAHI)

Ingénieur des Mines

Master en Data Science et Modélisation des Données

Appétence pour la formation et le consulting



Suite à une formation d'ingénieur des Mines, j'ai ressenti le besoin d'ajouter une corde à mon arc afin de me spécialiser dans un domaine qui m'intéressait déjà pour mes passe-temps : les statistiques, ce que j'ai concrétisé via un master.



Je recherche donc aujourd'hui un emploi en tant que Data Analyst, qui me permette de développer des modèles et proposer des résultats visuels et interactifs à des décisionnaires sous une forme qui leur permette de concrétiser des stratégies les plus efficaces possibles.



Pour ce faire, je maîtrise R (Shiny), Power BI, JavaScript, Python et VBA.