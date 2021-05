Anaëlle DOBIS

ASSURER LA GESTION DU PERSONNEL



- Intégration et suivi des nouveaux collaborateurs / stagiaires (visites médicales, périodes d’essai,…)

- Gestion administrative (dossiers individuels, congés, absences, formations, action logement, titres restaurant,…)

- Démarches liées à la sortie du collaborateur

- Récolter et transmettre les éléments variables de paie, vérifier des bulletins et effectuer les déclarations sociales

- Etre l’interlocuteur privilégié des collaborateurs et managers





GERER LES MISSIONS RH



- Développement RH (mobilité / évolution professionnelle, restructuration des services, modifications logiciels RH)

- Respect du règlement interne. Veille de la conformité conventionnelle et législative

- Préparation des réunions CE / DP

- Actions de Communication interne / Communication externe (web 2.0, marque employeur, forums)





PRENDRE EN CHARGE LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT



- Recueillir et analyser les besoins et les objectifs

- Rédiger les annonces et s’occuper de la diffusion. Participer aux forums

- Sourcing et chasse (interne, job board, réseaux sociaux) /pushing

- Réaliser la qualification des profils, les entretiens. Faire passer des tests si besoin. Synthèse et reporting



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Accompagnement

Sourcing