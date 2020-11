Anaëlle ORVEAU

Suite à l'obtention d'un DUT Information et Communication option communication des organisations, j'ai décidé d'intégrer le cycle responsable communication et médias d'Audencia SciencesCom de Nantes.



Plus que d'obtenir un diplôme, il s'agit pour moi durant les trois années à venir de me perfectionner dans la communication, tout en m'épanouissant personnellement au travers de projets qui me ressemblent.



Au fil de mes formations, stages et expériences, j’ai enrichi mon panel de compétences : gestion de projets et d’événements, mise en place de stratégie de communication, aisance écrite et orale, maîtrise des outils graphique (élaboration de supports de communication : print, site web, réseaux sociaux, vidéo). Pour mener à bien mes projets, je sais faire preuve d’écoute, d’esprit d’équipe, de créativité, de curiosité, de force de proposition et de polyvalence.



Vous avez envie d'en apprendre davantage sur ma personnalité ?



Au plaisir d'échanger avec vous !

anaelle.orveau@audencia.com



Mes compétences :

Adobe indesign

Adobe photoshop

Wordpress

Adobe illustrator

Travail en équipe