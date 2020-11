Bonjour à tous je me présente, Je mappelle Anaïs Aubry, j'ai 23 ans. Grace a de nombreuse immersions professionnelles et formations j'ai pu me former dans différents domaines tel que le commerce, la vente, le service à la personne, la restauration, le secrétariat et la comptabilité. Actuellement RQTH et en attente d'une formation à l'adapt de saint saturnin, je suis en réorientation professionnelle.