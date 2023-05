Anaïs AUFFRAY

La médiation professionnelle est fondée sur une approche scientifique des conflits et permet de développer les processus rationnels de la réflexion en altérité. La mise en place de la médiation professionnelle est préconisée pour toutes les relations conflictuelles, quel que soit l’état de la relation, à tout moment d’une procédure.



Dans le Code d'éthique et de déontologie des médiateurs, dont l'acronyme créé est Codeome , le terme de « médiateur » entend « Médiateur professionnel généraliste », membre de la CPMN, compétent dans tous les domaines où il convient d’établir, d’améliorer ou de restaurer la qualité relationnelle.



Médiateure professionnelle, je suis formée aux techniques transversales de la médiation professionnelle pour conduire des entretiens et animer des réunions de facilitation de prise de décision, d'anticipation des risques relationnels et de résolution des différents.



Tiers de confiance indépendante, neutre et impartiale, j'agis en toute confidentialité et accompagne les parties en litige pour qu’elles trouvent elles-mêmes, librement, la meilleure solution au conflit qui les oppose, afin d’obtenir des accords pérennes, dans le respect du code d’éthique et de déontologie de ma profession.



