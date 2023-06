Anaïs BLANCHARD

Au cours de ma formation à Supélec et à la TUMunich, j’ai développé une forte attirance pour le secteur de l'énergie et les innovations liées à l'optimisation du réseau électrique en lien avec les nouveaux modes de consommation et de production (Smart Grids, intégration des véhicules électriques, énergies renouvelables intermittentes ...).



Ainsi, j’aime mettre en pratique mes connaissances techniques en production et transformation d'énergie et génie électrique pour participer à des études techniques et économiques à forts enjeux en amont ou en soutien de la production et l’exploitation d’énergie.



Plus d'information disponible en suivant ce lien : fr.linkedin.com/in/anaisblanchard