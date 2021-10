Anaïs BRAUN

Jeune femme diplômée dans le secteur de la Communication (Master 2 Communication globale & stratégie d'influence).



Après 5 ans de formation, dont 2 ans sur le terrain, je souhaite mettre à profit mon expertise auprès d'une entreprise avec laquelle je partage des valeurs communes.



Enthousiaste, je m'engage avec détermination dans mes différents projets professionnels. Le goût du challenge anime mon quotidien et me pousse, jour après jour, à me dépasser.



Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles, n'hésitez pas à me contacter !



anaisbraun.pro@gmail.com