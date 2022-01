Anais CALMETTES

Mon métier : aider les gens à préparer leur avenir en les accompagnant pas à pas dans la construction de leur patrimoine par la mise en place de solutions hauts de gamme personnalisées.



Mon accompagnement : accessible à tous, et dirigé par 4 valeurs essentielles pour moi que sont la confiance, la bienveillance, la transparence et le respect des objectifs de chacun.



Vous avez un projet de vie? Un projet immobilier? Vous souhaitez préparer votre retraite, les études de vos enfants? Vous souhaitez optimiser votre fiscalité ou transmettre votre patrimoine?



Sautez le pas et prenez rendez vous!