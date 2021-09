Anaïs DESMARIS

Je vous soutiens dans la gestion (administrative, pré-comptable, commerciale et RH) de votre structure, en vous permettant d’avoir plus de temps à consacrer au développement de votre cœur d’activité et de votre réseau !



Issue du milieu des assurances, j'ai souhaité mettre à profit mon expérience en gestion administrative et commerciale, désormais spécialisée en gestion d’entreprises.



Mon objectif : permettre aux micro-entreprises, TPE, PME, artisans, free-lances, indépendants et associations, de voir leur productivité augmenter.



Au plaisir de collaborer ensemble.

D-M. Anaïs



Mes compétences :

Assurance

Automobile

Techniques de vente

Taper un courrier

Sage

Archivage

Négociation commerciale

Gestion du courrier

Comptabilité

Gestion des commandes

Base de données

Trésorerie

Communication interne

Gestion du stress

Rédaction web

Archivage électronique

Traitement de données

Gestion budgétaire

Autonomie professionnelle

Achats

Synthèse rédactionnelle

Microsoft Office

Planification

Relation fournisseurs

Wordpress

Facturation

Relations clients

Contrat de professionnalisation

Communication online

Rédaction

Gestion des ressources humaines

Conscience professionnelle

Gestion administrative