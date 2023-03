Anaïs GRANEIX

Je suis encore en contrat en alternance jusque fin août avec Orange, cependant j'aimerais poursuivre mes études tout en gardant un pied dans le monde du travail.



Pendant ma formation, j’ai acquis de nombreuses connaissances dans le domaine des réseaux et plus particulièrement dans des domaines comme la technologie IP et le routage où j’ai pu évoluer. J’apprécie particulièrement ces procédés, c’est d’ailleurs pour cela que j’aimerais poursuivre ma formation vers une Licence Professionnelle Administration et Sécurité des Réseaux.







Mes compétences :

Commutation

Transmission

4G Networks

3G Networks

2G Networks