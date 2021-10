Anaïs LECOINTRE (ANAÏS LECOINTRE)

* Service civique au sein de l'association APF France handicap : mission communication (gestion des mails, des réseaux sociaux, création d'affiche) et sensibilisation (démarchage des écoles, entreprises pour faire les sensibilisations, parcours en fauteuil roulant et cane d'aveugle).



* Remplacement animatrice périscolaire : aide à la cantine, animation du temps calme, surveillance de sieste et des récréations, préparation et animation des activités périscolaire, aide au goûter et aux toilettes.



* Animatrice centre de loisirs : accueil des enfants; préparation, encadrement et animation des activités, encadrement des sorties, surveillance sieste et temps calme, surveillance de la cours, aide à la cantine, aide aux toilettes.