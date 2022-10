Dynamique, sociable et sérieuse ma formation à la faculté de pharmacie m'a permis d’acquérir une rigueur et une parfaite maîtrise de la Pharmacopée Européenne. Mes expériences en industrie m'ont elles permis de me perfectionner en HPLC et Chromatographie gazeuse. Motivée, je cherche à acquérir de nouvelles expériences professionnelles et de nouvelles compétences.



Mes compétences :

HPLC

Chromatographie gazeuse

Pharmacopée européenne

Contrôle Qualité