Anaïs RABILLOUD

Titulaire d'un DUT Chimie, je dispose d'une expérience de plus de dix ans aussi bien en contrôle-qualité qu'en recherche et développement.



CONTROLE-QUALITE



2019/2021 TECHNICIENNE ANALYSTE au sein de la société Arkema à Jarrie (38).



2018 TECHNICIENNE ANALYSTE au sein de la société Becton Dickinson à Pont-de-Claix (38).

Fabricant de dispositifs médicaux pour lindustrie pharmaceutique.



2016/2017 TECHNICIENNE ANALYSTE au sein de la société BioMérieux à La Balme-les-grottes (38).

Réactifs, instruments et logiciels pour diagnostic in vitro. Contrôle-qualité.



2014 Assistante qualité opérationnelle au sein de la société Becton Dickinson à Pont-de-Claix (38).

Première revue de dossiers de lots.



2008 TECHNICIENNE ANALYSTE au sein de la société PATHEON à Bourgoin-Jallieu (38).

Contrôle-qualité pharmaceutique. Utilisation de chaînes HPLC Waters, Alliance, Agilent.



2004/2005 TECHNICIENNE ANALYSTE au laboratoire contrôle-qualité de la société Gattefossé à Saint-Priest (69).

Dosage des aldéhydes sur une chaîne HPLC.



2002/2003 TECHNICIENNE ANALYSTE au laboratoire contrôle-qualité chimie de la société Roche-Nicholas à Gaillard (74).

Analyse des matières premières et utilisation de labsorption atomique.



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT



2013 TECHNICIENNE ANALYSTE au sein de la société RECUPYL à Domène (38).

Analyse en absorption atomique et ICP d'échantillons issus d'un procédé de recyclage de métaux de batteries de véhicules électriques.

Essais R&D sur l'utilisation de liquides ioniques comme solvants d'extraction en remplacement de solvants organiques.



2010/2012 TECHNICIENNE DE FORMULATION au sein de la société OCV Chambéry International.

Projets de recherche sur la production de fibre de verre pour matériaux composites et renforcement de mortiers et bétons.



2006/2008 TECHNICIENNE DE RECHERCHE au pôle « Nouveaux Matériaux » du FCBA à Saint-Martin-dHères (38).

Projets de recherche sur lamélioration de la production de pâte à papier.



2004 TECHNICIENNE DESSAIS pendant quatre mois au centre de recherche de la société Arjo-Wiggins à Apprieu (38).

Formulation, recherche et développement sur du papier destiné à faire des billets de banque.Spectrofluométrie UV-Visible et spectrocolorimétrie L, a, b.



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

Pharmacopée européenne

HPLC

Absorption atomique

Gestion des commandes

ICP

CPG

CACES 1&3

SAP