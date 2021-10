Anas CHARAFEDDINE

J’ai acquis depuis 2007 des expériences professionnels dans le domaine de génie civil et la commercialisation des produits préfabriqués en béton prêt à l'emploi.

Ainsi que je suis apte à manager les principales missions telles que:

- Métré / revêtement de tous sorte de dallages .

- Constitution et mise à jour des plannings (études et travaux)

- Pilotage et coordination des travaux.

-Vente,commercialisation et négoce d'achats.

-Contrôle de gestion.



Mes compétences :

Management commercial

Microsoft Excel

Microsoft Word

Technico-commercial

Promotion immobilière