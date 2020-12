Je suis Anass REGRAG , élève Ingénieur d'état à l'ENSA de FES (3éme cycle d'ingénieur) , filière Génie des Systèmes Embarqués Et Informatique Industrielle , une filière très rihe et polyvalente qui englobe tout les domaines technologiques : Informatique ,Electronique et Automatique.



Je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude pour parfaire mes connaissances et apporter mes connaissances acquises au cours de mon cursus universitaire , rigoureux et polyvalent dans les domaines de :



Développement Informatique (C,C++,JAVA ...).

Informatique Industrielle ( Microcontrôleur 16F ,Microprocesseur...)

Automate Programmable Industriel (Siemens , Step7 ...)

Programmation des Cartes électroniques (Raspberry Pi , Arduino ...)

Electronique (VHDL , Circuits Programmables ...)

Traitement d'image (OpenCV , C++ ,Python ...)

Développement Web (JAVA EE , PHP5 , CMS ...)

Electronique Embarquée (MATLAB/SIMULINK , C/C++ Embarqué ...)





Mes compétences :

Android

Java Card

MySQL

Langage assembleur

XML

PHP 5

Java SE

C/C++

UML 2.0

Merise

Méthode agile

Automatisme

JavaScript

Automates programmables

Python

CSS 3

HTML 5

Scrum

DO-178B

Java EE

Cycle en V

VHDL

Java ME

Microcontroleur

Simulink

Raspberry Pi B+

MATLAB

Systèmes embarqués

Robotique

FPGA

UML/OMT

Python Programming

C++

ModelSim

JavaServer Faces

Java 2

C Programming Language

Apache Maven

eCommerce

WordPress

Spring IOC

Siemens Hardware

Java Swing

Java 2 Micro Edition

HTML5

Global Positioning System

ECLiPSe

DSP

Cascading Style Sheets