Andi MIKOSCH CUKA

Physicien de formation, je suis principalement intéressé par la recherche dans le secteur des Nanoparticules.



Mon doctorat en Physique des Matériaux, m'a mené à conduire des des essaies mécaniques et tribologiques directement in situ dans un Microscope Electronique à Balayage et en Transmission Environnementale.



Actuellement je viens de terminer un contrat de post-doctorat de recherche au seins du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes de lEcole Centrale de Lyon, dans le domaine des nano-additifs de lubrification, afin détudier les propriétés tribologiques de différentes nanoparticules intéressantes pour lindustrie des nano-additifs.



J'ai de bonnes aptitudes au travail d'équipe, jai toujours parfaitement intégré les équipes dans les différents entreprises et laboratoires où j'ai travaillé.