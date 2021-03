Ando Thierry ANDRIAMBOAVONJY RAKOTO

Marié,deux enfants de huit et quatre ans,j'ai commencé à travailler en industrie en 1992 au poste de technicien de maintenance,suite à mes formations et études à l'institut de promotion et formation professionnel(ou INPF)à Ivato),en 1993 j'ai travaillé

temporairement à l'ASECNA pour la réhabilitation des câblages des balisages et les postes de transmission concernant l'aéroport d'Ivato,de 1994 en 1999 j'ai occupé le poste de responsable technique au sein de GAMO O.I,en 2000 au 2007 je me suis occupé sur un travail libérale,de 2008 à 2009 occupant le poste de Responsable Technique dans une société de presse,de 2009 à 2014 occupant le poste de Responsable Technique chez EVITRAS S.A.R.L, de 2014 à ce jour occupe le poste de Responsable Maintenance et Métrologie au sein de la société CAPTELEC.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Maintenance et construction batiment