Né à Bayonne (France) en 1984, Andoni Aguirre est un musicien basque de nationalité franco-espagnole.



Initié à la musique par son père, il commence le piano au Conservatoire Maurice Ravel Côte Basque, puis intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse en 2002. En 2005, il est admis à l'unanimité au concours du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe de piano de Bruno Rigutto. Il perfectionne sa technique instrumentale, et se forme à l'écriture, à l'analyse, à l'histoire de la musique, à la musique de chambre, aux instruments anciens, et à l'ethnomusicologie. Lauréat de la Fondation Meyer, et de la Fondation de France, il reçoit le premier prix de l'Académie de Sonate (Lausanne) placée sous la direction de Bruno Canino et Pierre Amoyal.



Lauréat du Conservatoire de Paris en 2011, il est invité à se produire en concert en France et en Europe. Musicien éclectique, il s'intéresse aux musiques hybrides. L'album « King Of Ragtime » sorti en 2015 est nommé Album "Coup de Coeur" par France Musique et salué par Jazz Mag. En tant qu'accordéoniste il est aussi à l'origine de groupes de musiques traditionnelles tels que Odeia, Le Petit Bal de Poche ou encore Klezmer Lokomotiv.



Compositeur à l'image membre sociétaire de la SACEM édité chez Cristal Publishing, il s'investit dans les musiques de films, et réalise des bandes originales pour la télévision et la radio (France 2, Canal+, Arte, France Culture). Engagé dans la diffusion du cinéma muet, il fait revivre l'âge d'or du piano à l'occasion de ciné-concerts autour de Buster Keaton & Charlie Chaplin avec ses improvisations.



Pianiste accompagnateur et arrangeur apprécié il collabore avec de nombreux artistes issus du monde de la musique classique, de la variété, de la chanson, du théâtre, ou encore du cirque contemporain.



Résidant en Bretagne, Andoni Aguirre est professeur de piano & éducation musicale. Fondateur de l'Ecole de Piano Libre spécialisé dans les pédagogies d'éveil-créativité, il est titulaire du Diplôme d'Etat (DE) de Professeur de Piano, et professeur certifié d'Education Musicale et Chant Choral.



Président de l'Office Sud-Cornouaille d'Animation Culturelle il est directeur artistique du Festival des Semaines Musicales de Quimper depuis 2015. Il est représenté par la Clique Production (Marseille), l'Agence B2P Management et le label de musiques du monde Wopela Production (Paris).