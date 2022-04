Andr? G?RARD

FORMATION ACADEMIQUE

1988: Université PARIS VII - Département Audio-Visuel

CCI (Cinéma, Communication, Information) Formation Continue

Conception Réalisation Multimédia¨ (Niveau Maîtrise)



EXPERIENCE PROFESSIONELLE

Octobre 1997 - septembre 2007:

Responsable de l´Institution- réalisateur et monteur

Etapas Vídeo – Produções audiovisuais – Recife – PE, Brésil

Conception et réalisation de vídeos documentaires et institutionels sur demande

d´associations comunautaires, centres socio-culturels, ONGs, institutions publiques

et privées

Réalisation de videos-synthèse de séminaires, conférences, congrès, etc.

Conception et réalisation d´émissions thématiques pour TV éducatives

Depuis Octobre 2007 :

Realisateur vídeos documentaires

TV Viva – Centro de Cultura Luiz Freire – Olinda PE. Brésil.

Production de videos sur des iniciatives et des projets de développement mis en place par ONGs, peuples indigènes, communautés quilombadas et communautés urbaines.

Realisation de videos institutionnels sur demande du secteur publique et privé.





Mes compétences :

