Andre ALLAGUY-SALACHY

J'accepte toutes les invitations. Débutant ou expert de Viadeo, Bienvenue à vous!

L'invite type de Viadeo suffira si vous n'avez pas le temps d'écrire un roman comme demande de connexion, ce n'est pas grave : "time is money".



D'une grande ouverture d'esprit, je crois que l'intérêt des réseaux sociaux réside dans l'open networking, dans leurs différents potentiels en opportunités professionnelles, en rencontres humaines, en projets communs, ou causes demandant notre soutien...



FORMATEUR EN BUREAUTIQUE, MULTIMEDIA, PAO

(GRETA ET AFPA MARTINIQUE ET INDEPENDANT EN GUADELOUPE)

COMMERCIAL (CITE ALCATEL GUADELOUPE ET TV CABLE MARTINIQUE)

JOURNALISTE D'INVESTIGATION (PAROLES DOM GUADELOUPE)

CONSULTANT NTIC (MARTINIQUE)

ADMINISTRATEUR RESEAU

RESPONSABLE SECURITE INFORMATIQUE

WEBMASTER (SOPADEP TAHITI)

CONSULTANT NTIC - CREATION MULTIMEDIA

Mes compétences :

JavaScript

Marketing viral

Adobe Photoshop

Web

EPub

HTML

SEO

Gestion de la relation client

Sponsoring

Typographie

Internet

JQuery

Veille

CSS

3D

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Ingénierie de formation

Coaching

Effets spéciaux

Photographie

Rendu 3d

Animation 3D

PHOTOGRAPHIE 3D RELIEF

VIDEOGRAPHIE 3D RELIEF