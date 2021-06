Andre CORREIA

Fan dès l'enfance d'automobiles et étant originaire du Mans, ville mythique pour son circuit,je fais mes études et exerce pendant une douzaines d'années divers métiers liés à cette passion.Admiratif des "affaires " et du "business",Le hasard de la vie m'a ammené un jour a importer des pierres naturelles du Portugal pour un ami exercant une activité passionnante:

La vente et la réédition de matériaux anciens.

Depuis,je m'efforce de respecter la tradition, je vend maintenant des pierres du monde entier, je recherche l'authenticité et met au point quelques finitions dans le parquet,les dallages ou autre objet de décoration.Vous pouvez visiter mon site internet:

www.perche-antique.com



Mes compétences :

décoration

bois

Vente

architecture