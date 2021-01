André DRISSOT

Mon parcours commercial en offre de services Maintenance Immobilière/Multi Technique (FM) et Gestion des Energies à destination de clients Bailleurs sociaux, Syndic de copropriété et Tertiaire (Etablissements publics, Immeubles de Bureaux, ...) et mon sens du service m'ont donné une solide maîtrise dans la réalisation de mes objectifs commerciaux par la gestion et le développement de clients existants et par la conquête de nouveaux clients.



Lors de mes précédentes fonctions, j’étais en charge du développement commercial de mon secteur géographique dans le respect de la politique et image d'excellence mises en œuvre par mon entreprise.



Mes principales activités se décomposent comme suit :



Prospection commerciale :

- Mettre en œuvre la prospection commerciale en identifiant les clients et les interlocuteurs pertinents au sein de ceux-ci,

- Présenter et adapter l’offre commerciale en fonction des comptes prospectés.



Négociation commerciale :

- Gestion et prise en charge des Demandes/Appels d’Offres clients en déterminant l’offre la mieux adaptée,

- Chiffrer, Rédiger et présenter les propositions commerciales en clientèle

- Négocier avec les clients, faire signer les contrats de vente et suivre leur mise en place.



Fidélisation de clients existants par un suivi régulier :

- Créer une relation de confiance et long terme,

- S’assurer de la satisfaction des clients,

- Gérer les accords contractuels et Reconduction des contrats existants,

- Identifier de nouveaux interlocuteurs au sein du même compte afin de déployer l’offre commerciale et de développer le chiffre d’affaires,

- Détecter de nouvelles opportunités commerciales.



Veille concurrentielle et analyse marché

Participation aux salons et manifestations professionnelles



Sur un marché fortement concurrentiel, où les négociations et fidélisations sont difficiles, j'ai ainsi pu développer et augmenter le chiffre d'affaires de mon secteur, et gagner la confiance de mes clients.



Mes compétences :

Veille concurrentielle et réglementaire, Salon

Télécommunication

Contrat de Services Maintenance/Entretien

Clients : Property Management / Tertiaire

Chiffrage et Négociation des offres

Clients : Promoteurs/Constructeurs Immobiliers

Télé relève Eau Gaz Electricité Chaleur

Clients :Syndic de copropriété - HLM

Multi Technique des Bâtiments

Prospection commerciale de nouveaux clients

Fidéliser/Développer clients existants

Gestion des consommations d'énergie