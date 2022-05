Titulaire d'un master 2 en statistique à l'université de Bordeaux , je suis passionné par l'analyse de données et ayant une forte appétence pour les problématiques marketing et la connaissance client , je souhaiterais rejoindre un groupe spécialisé dans la data et le CRM



Mes compétences :

Data mining

Clustering

Machine Learning

R/RStudio

Python (numpy, pandas , scikit-learn)

SAS BASE

SQL

Scilab