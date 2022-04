André HOULLIER

Artiste plasticien et designer graphique, j'interviens en freelance lors des sessions d'innovation organisées par les cabinets d'études de marché (LH2, Ipsos, GFK, Understand, TNS Sofres). Création d'une génération d'idées en collaboration avec les clients (SFR, Lactalis, Campbell, Axa, Renault, etc.) autour d'une problématique liée à l'identité de marque, la conception d'un packaging, l'analyse sémiotique d'une communication.





Concepteur de storytelling dans le domaine du marketing.



Expérience professionnelle des études qualitatives depuis 1997.



2009 : conception et réalisation des "Crea Tools" : des outils au service de la créativité, en partenariat avec Research International.



2012 - 2015 : design graphique des Carnets de Tendances (BVA, PSA, etc.)



2016 : partenaire du CX Studio.



Démarche et travaux sur mon site : http://www.oeuvre1visible.org

Auteur sur les blogs :

Research International: http://leblogdelinnovation.blogspirit.com

Un jour, une oeuvre : http://unjouruneoeuvre.eu

Obiwi : http://obiwi.com





-Mes coordonnées : houllier.andre@wanadoo.fr - 06 85 26 42 04



