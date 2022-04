André HUITOREL

DRESSCODE est une société indépendante des éditeurs logiciels qui assure la mise en place de systèmes d'information pour les entreprises de la mode et du textile.

L'expertise 'métier' repose sur plus de 20 ans de collaboration et d'accompagnement de PME en France et à l'international.

En m'appuyant sur des solutions logicielles différentes, j'ai participé au démarrage, à l'exploitation ou au développement des sociétés telles que :

- Sté ZAPA

- Sté Gentleman Farmer

- Sté Axara

- Sté Alain Figaret

- Sté Bonpoint

- Sté DPH

- Sté Merci,Autres.



Mise en place sur des suites logicielles‘métier’

. Logiciels Front & Back Office - Sté CODINFO

. Suite Logicielle PGI - Sté CEGID

. Suite Logicielle - Sté ACE

. Suite Logicielle COLOMBUS - Sté TIMELESS

. Suite Logicielle LSRETAIL - Microsoft Navision

. Suite Logicielle PEBBLESTONE - Microsoft Navision



Mes compétences :

GPAO