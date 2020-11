Andre JACQUEMET

Suivre toute l'actualité sur twitter @globalBPA



Domaines d'expertise:

- Lutte anti-blanchiment (tous secteurs)

- Lutte anti-corruption (tous secteurs)

- Lutte anti-fraude (tous secteurs)

- Conformité légale & réglementaire secteurs banques, finance et assurances

- Contrôle Interne (secteurs banques, assurances, sociétés cotées)

- Audit Interne (tous secteurs)

- Gouvernance d'entreprise (tous secteurs)

- Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE)



Autres compétences clés:

- Gestions de grands projets transversaux et multinationaux (jusqu'à 300 M USD)

- Business Developpement en zone EMEA

- Création et direction de filiales en zone EMEA

- Consulting auprès des directions générales

- Intelligence économique et analyse stratégique

- Enseignement et formation

- Parcours international (15 ans dont expatriation)







Mes compétences :

Compliance Déontologie

Conduite du changement

Conduite de projet

Business intelligence

Stratégie d'entreprise

Audit interne

Project management

Business manager

Compliance officer

Consulting

General manager

Consultant

Business development

Marketing stratégique

Commercial BtoB

Corruption

Leadership of multidisciplinary teams

Telecom

Éthique

Télécommunications et réseaux

Process

Télécommunication et NTIC

Processus guidés et Workflow

Fraud

Training Manager

Asset management

Formateur consultant

Leadership and team management

Conformité au marché

Organisation d'entreprise

Assurances

Sales and Marketing

Commercial export

Système d'informations

AMF

Juridique sanctions

Conformité à la loi Sarbanes Oxley

Télécommunications satellitaires

Marketing internet

Leadership & Business Ethics

Blanchiment capitaux

Sécurité informatique

Banque

Fraude

Formateur

Procédures interne

ACP

Contrôle interne

Commercial grands comptes

Risque management

Urbanisation des SI

Organisation et stratégie

Militaire/parachutis