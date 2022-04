André Jacquemin LAGBÉ

Diplômé en mines géologie et pétrole, je voudrais par le biais de ce site me faire de nombreuses connaissances en vue d'agrandir des relations amicales et professionnelles. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques pétrolière et minières, je suis actuellement co-fondateur d'une entreprise de biogaz, donc à la recherche d'opportunités pour booster nos activités



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Disponibilité

Rigueur

Leadership

Gestion d'équipe

Prospection minière

Géophysique

Géomatique

Pétrographie

Enseignement

Géochimie

Energie

Géomorphologie

Pétrochimie

Traitement et valorisation des minerais

Géologie

Environnement

Développement durable