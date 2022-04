André-Jacques Auberton-Hervé est cofondateur et ex-PDG du groupe Soitec, groupe spécialisé dans les matériaux semi-conducteurs.



Après avoir décroché son baccalauréat à l’âge de 16 ans, André-Jacques Auberton-Hervé s’oriente vers les sciences et intègre l’Ecole Centrale de Lyon. Il obtient son diplôme d’ingénieur à 21 ans et valide, trois ans plus tard, un doctorat de Physique. Sa carrière professionnelle débute sur le lieu de sa thèse, au Leti, le laboratoire du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique).



Durant cette période, il participe au développement de filières industrielles dédiées à la production de circuits intégrés pour le secteur militaire et spatial. Il développe dans le même temps une expertise approfondie dans le domaine du Silicium sur Isolant (SOI), un matériau utilisé pour obtenir des circuits intégrés résistants aux rayonnements nucléaires.



En 1992, André-Jacques Auberton-Hervé créé Soitec avec Jean-Michel Lamure. Leur ambition est alors de fabriquer et de commercialiser des plaques de silicium sur isolant à partir d’un procédé innovant, le Simox. Un nouveau procédé voit le jour deux ans plus tard et qui fera de Soitec le leader mondial du SOI : le Smart Cut. Soitec est sous sa direction devenu un leader mondial industriel coté sur Euronext leader de son marché dans des activités High Tech influant la vie de tous les jours de millions de personnes dans le monde.



Reconnu pour son expertise et fort de grands succès, André-Jacques Auberton-Hervé devient, dans les années 2000, membre éminent d’institutions de référence. Il est membre du High Level Group qui définit les priorités au niveau de l’Europe sue le programme Horizon 2020 et les technologies Clefs. Il a été président de l’ARDI agence pour le développement de l’innovation. Il est aujourd’hui Conseiller Spécial auprès de l’Administrateur du CEA sur les problématiques d’innovation et de création de start-up.



En 2006, le Président de la République Jacques Chirac lui remet le prix de l’Audace Créatrice. Un an plus tard, André-Jacques Auberton Hervé reçoit le prix du Créateur d’entreprise (décerné par le Sénat) ainsi que le trophée de l’Entrepreneur Innovant de l’INSEAD.



En 2010, il est nommé président de SEMI Europe, puis membre du comité de direction et Chairman de SEMI International, association mondiale des acteurs de l’industrie nanoélectronique. Disposant de bureaux partout dans le monde, SEMI participe à l’innovation et à la croissance de plusieurs secteurs industriels autour des technologies semi-conducteurs au cœur des composants électroniques ainsi que des écrans et panneaux photovoltaïques.

André-Jacques Auberton-Hervé décide en 2015 de quitter les fonctions opérationnelles au sein de Soitec dont il reste le Président d’Honneur et créé sa société de consulting « 4A Consulting & Engineering ». Il met aujourd’hui son savoir-faire au service de nombreuses sociétés dans le management et le marketing de l’innovation ainsi que le financement de la croissance et le développement à international.



Au cœur d’une vie professionnelle intense, il publie en 2016 « Osez l’audace », essai où il partage ses idées pour faire de l’innovation le levier d’une Europe forte et audacieuse.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Stratégie

Innovation