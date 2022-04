André Jean-Philippe BOSSOH

En plus du diplôme de technicien supérieur en communication visuelle obtenu de manière rigoureuse j’ai aussi reçu une formation en communication et relation publique, j’ai la maitrise de l’outil informatique et j’arrive à m’exprimer en anglais.

je suis spécialisé dans la communication évènementielle,la communication marque-produit et les relations publiques

Ma polyvalence et ma créativité me permettrons j’en suis sur d’assumer les tâches que vous me confierai.







Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe After Effects

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Adobe Audition

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint