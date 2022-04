Andre JEANNE

EXPERIENCES PROFESSONNELLES



2006- SOCIETE A.J CONSULTANT.



1963-2004 SOCIETE RENAULT SA.



2001-2003 DACIA-ROUMANIE ( groupe RENAULT )

-Chef de département emboutissage.

-Mission:mise à niveau du département emboutissage dans

tous les secteurs,machines,batiments;outillages,sécurité

et gestion des budgets,de la production ainsi que du per-

sonnel.

- coordination de la formation des opérateurs,techniciens,

maîtrise et cadres.

-Effectif 2000 personnes en 3x8.



1998-2001 RENAULT-MCA (MAUBEUGE)

-Chef de département emboutissage de l'usine.

-Mission:fonction similaire à la précédente.

-Au niveau hiérarchique j'étais rattaché au PDG de l'usine.

-Effectif 400 personnes en 3x8.



1996-1998 RENAULT

-Responsable du secteur emboutissage des usines à l'étranger

-Lancement et suivi des outillages,de l'assistance technique

aux usines lors du démarrage de nouveaux véhicules,ainsi

que les moyens,machines,automations et gestion des budgets.

-Effectifs 20 personnes (techniciens et cadres)



1992-1996 RENAULT (DOUAI et MAUBEUGE)

-Chef de projet des presses TRANSFERT 5400 tonnes de ces

deux usines.

-Pilotage du cahier des charges,suivi de la réalisation des

machines ainsi que du génie civil et de la mise en route

tout en assurant la formation du personnel et de la gestion

financière.

-Effectif 6personnes (techniciens et cadres)



1985-1996 RENAULT

-responsable du secteur estimation outillages,références,

automations et négociations avec les fournisseurs lors du

lancement de nouveaux véhicules.

-Effectif 10 personnes.



1982-1985 RENAULT

-Responsable du secteur:études,installation et suivi des

matériels d'emboutissage pour l'ensemble du groupe.

-Effectif 8 personnes.



1975-1982 RENAULT

-Agent méthode emboutissage.

-Responsable de la mise en place de 12 lignes de presses

d'emboutissage de la nouvelle usine de DOUAI avec pour

mission la modernisation de 4 lignes de presses venant

de BILLANCOURT.



1972-1975 RENAULT

-Chef d'atelier emboutissage,retouche tolerie,ligne de

découpe.

-Effectif 450 personnes en 3x8.



1965-1972 RENAULT

-Durant cette période dans un département d'emboutissage

j'ai occupé divers postes,agent technique assurant la

gestion des effectifs,de l'entretien des outillages, des

modifications de ces derniers,du préventif des presses,du

suivi du démarrage des premières chaînes automatiques;

De 1968 à 1972 j'ai occupé un poste de contremaitre fabri-

cation.



1963-1965 SOFERMO

-Dessinateur en outillage de carrosserie.



Mes compétences :

Chef de projet

Conseil

Management

Management de projet

Organisation

Production

Production Management

Stratégie